Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul’da 2123 Ekim tarihlerinde düzenlenen IFAT Eurasia 2021 Çevre Teknolojileri Fuarı’na katılarak bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Belediye geri dönüşüm biriminin ‘Mahalli İdarelerde Sıfır Atık Yönetimi Paneli’ne katıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Panelde yetkili arkadaşlarımız belediyemizin yapmış olduğu, sıfır atık uygulama projeleri, geri dönüşüm eğitim tesisimiz, sıfır atık eğitim ve farkındalık çalışmaları hakkında, diğer belediyeler ve katılımcılara bilgilerimizi ve tecrübemizi aktardı. Kaynağında ayrı toplama çalışmaları ile 130.375 daireye mavi geri dönüşüm poşeti haftalık olarak dağıtılmakta olup yüzde 80 verim ile çalışıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm hanelere mavi geri dönüşüm poşetlerinin ulaştırılması ve tüm hanelerin sıfır atık yönetim sistemine dahil olması için çalışmalar planlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca bina görevlisi olmayan mavi geri dönüşüm poşetlerinin dağıtılamadığı hanelerin olduğu bölgelere Mobil atık merkezlerimiz ve sokak arası geri dönüşüm konteynerleri dağıtılmaktadır. Sıfır atık yönetim sistemi kurulması için gerekli olan 1. Tip Atık Merkezi ilk kez belediyemiz tarafından kurulmuş olup Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onay yazısını almıştır. Ayrıca kompost projesi mobil atık getirme projesi belediyemiz tarafından yapılmıştır. Diğer birçok belediyeden farklı olarak tekstil atıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyemiz eli ile toplanmakta olup giyilebilir olanlar seçilmekte ve kuru temizleme işlemine tabi tutularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Eğitim ve farkındalık projelerimiz kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Belediyeler için Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'nda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiden sıfır atık ödülümüzü aldık. Melikgazi Belediyesi olarak geri dönüşüm ve sıfır atık projeleri yakından takip edilerek geri dönüşüm projelerimize her geçen gün yenilerini eklemeye, örnek ve referans olmaya devam ediyoruz. Bu güzel başarılarda emeği çok olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.