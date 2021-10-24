Kayserili sporcular, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek

Adana’nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda dereceye giren Kayserili sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Düzenlenen şampiyonada U23 kategorisinde yarışan sporcu Ömer Amaçtan Türkiye Şampiyonu, büyük erkekler kategorisinde yarışan Kayserili sporcu Ersin Tekal Türkiye ikincisi, bir diğer sporcu Ramazan Baştuğ ise Türkiye ikincisi oldu.

Sporcular elde ettiği bu dereceler ile Milli takıma seçilerek, 12 Aralık 2021’de İrlanda’nın Dublin şehrinde yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu ile Serdar Sırma Aydoğan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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