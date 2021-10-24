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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan 3 bin küçükbaş müjdesi

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan 3 bin küçükbaş müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz Haziran ayında ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor Projesi’ ile 11 ilçede yaşayan 55 aileye bin 100 adet damızlık küçükbaş hayvan teslim ettiklerini ifade ederek, gelecek sene bu sayıyı 3 bine çıkaracaklarının ve bin ton da yem bitkisi tohumu dağıtacaklarının müjdesini verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor Projesi’ kapsamında geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen tören ile Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre bin 100 adet damızlık koyun ve koç dağıtmış, aynı törende 2 bin adet daha küçükbaş hayvan sözü verip, hayvancılığa desteğini katlayarak sürdüreceklerini ifade etmişti.
Başkan Büyükkılıç, bu sayıyı gelecek sene 3 bine çıkaracaklarını belirterek, “3 bin küçükbaş hayvan dağıtmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda amacımız kırsaldaki koyun üreticilerine gerekli fırsatı ve desteği verip, küçükbaş hayvanlarla ilgili çalışmalarla Kayseri’de bir projeyi hayata geçirmektir” dedi.
Kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk faaliyetinin yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulmasını ve bu modelin geliştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri sadece ticaret ve endüstri merkezinin yanında, pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık ile gıda konusu bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda her türlü desteği ve çalışmayı yapmaya, dayanışma içerisinde birliğimizin bereket olacağını söylüyorum. Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde koyunlar artacak, meralar şenlenecek. Şehrimize, besicilerimize bu projemiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç ayrıca çiftçilerin kaba yem üretimini artırmak için 33 bin 680 dekar da 450 ton yem bitkisi tohumu desteklemesi yaptıklarını, gelecek sene bin ton tohum dağıtımı yapacakları müjdesini de verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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