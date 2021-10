Başkan Çolakbayrakdar: “Yol medeniyettir anlayışıyla ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz”

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bulvarı’nı Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayan ve Karpuzatan, Keresteciler ile Mobilyacılar Sitesi’nin güzergahı olan bin 100 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Ayancık Caddesi’nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu. Asfalt çalışmalarını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi ulaşımda da Kocasinan’a çağ atlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Ayancık Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Çolakbayrakdar, altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak, yolu vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti. İlçe genelinde yenileme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “‘Yol Medeniyettir anlayışı ile Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bu doğrultuda bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan Oruçreis Mahallesi’ndeki Ayancık Caddesi’nde altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Özellikle her yapılan yeni yol ve yenileme çalışmasıyla bölgelerin yenilenmesi açısından son derece önemli ve değerlidir. Bu noktada Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde benzer çalışmalarla yenilemeye devam ediyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.