Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 4 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Giresunspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor ardından Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybetti.

4 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Konyaspor maçında aldığı mağlubiyetle 10. haftanın sonunda 11 puanda kaldı. Kayserispor son 4 maçta 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol ördü. Sarı kırmızılıların oynadığı son 4 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

GiresunsporKayserispor 11

KayserisporTrabzonspor 21

AlanyasporKayserispor 63

KonyasporKayserispor 20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.