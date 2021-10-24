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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konut sahiplerinden kendilerine borç çıkaran kooperatife tepki

İHA

Konut sahiplerinden kendilerine borç çıkaran kooperatife tepki

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kooperatiften ev alan konut sahipleri, kendilerinden yeniden para isteyen kooperatif yöneticilerine tepki gösterdi.
İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin çeşitli bölgelerine birçok konut inşa eden bir kooperatifin, konut sahiplerinden 10 yıl önce tapularını vermelerine rağmen daire başına 200 bin TL para talep ettiği iddia edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda avukatları aracılığı ile bir basın açıklaması düzenleyen üyeler, kooperatif yöneticilerine tepki gösterirken, kendilerinin talep edilen ücreti ödemeyeceklerini belirtti.
Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Av. Seyit Halil Yüzgeç, “Burada bulunan insanlar, kooperatif üyesi iken 2011 tarihinde genel kurulda alınan karar gereğince tapularını ve kat mülkiyeti tapularını almışlardır ve daireleri ile ilgili borçlarının olmadığı kendilerine bildirilmiştir. Bunun üzerine kooperatif ile aralarında bir ibraname sözleşmesi düzenlenmiş ve bu ibranameye istinaden de geçip evlerine oturmuşlardır. Ancak aradan 7 yıldan daha uzun bir süre geçtikten sonra kooperatif tarafından hiçbir şekilde genel kurula çağrı, bilgilendirilme yapılmadan, tebligat yapılmadan yeniden üye kaydedilmişlerdir. Daha sonra kendilerinin üye kaydı olmadıkları dönemlerde yapılan 6 tane genel kurulda da hiçbir çağrı, bilgilendirme yapılmamış, kendileri dışında kararlar alınmış ve bu kararların sorumlulukları kendilerine yüklenmiştir. Burada sorun şu ki; yeniden yapılan genel kurulda 200 bin TL her üyeye yeniden borç çıkarılmıştır. Bu 200 bin TL’nin bugün ki değeri 310 bin TL civarındadır. Yapılan hesaplamalarda üyenin verdiği para normal, günlük yasal faize aktarılırken, üyeye verilen evlerin değeri ve güncellemesi yaklaşık 20 katını bulmuştur” dedi.
Hiçbir bedel talep edilmeden 167 ailenin üye kaydının yapıldığını ve kooperatifin hukuka aykırı olarak ele geçirildiğini söyleyen Halil Yüzgeç, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, genel kurul yapılamasını istediği halde genel kurul yapılamamaktadır. Ayrıca kooperatifin üye sayısı 304 iken son yıl içerisinde hiçbir bedel ödemeyen 167 üye kaydı yapılmıştır. Bu üyelerin tamamı eş, dost, akraba ve kooperatifin vekaletli avukatlarından oluşmaktadır. Burada amaç üye çoğunluğunun hukuka aykırı olarak ele geçirilip, genel kurulda üyelerin iradelerinin yansımasının önüne geçilmesidir. 50 milyon TL borcu bulunan bir kooperatife bu kadar kısa sürede bu kadar üyenin kayıt yaptırması mümkün değildir. Hukuk hiçbir zaman adaletsizliklerin aracı olmalarıdır. İnsanların helal rızıkları ile ödemiş oldukları ve aldıkları evlerin ellerinden alınması hukukun rayından çıkması sonucunu doğurur. Hukuk şaibeli iş ve işlemlerin, çelişkili raporların kurbanı olamamalıdır. Biz hakkımızı sonuna kadar aramaya kararlıyız. Biliyoruz ki er ya da geç adalet tecelli edecek haklar gerçek sahiplerinin olacaktır. Kimseye helal rızıklarımızı haksız yollarla vermeyeceğiz. Mücadelemizin bir hak arama ve adaletin tesisinin mücadelesidir. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma alışkanlığı vardır. Biz ülkemizde adaletin var olduğuna yürekten inanıyoruz. Her şey gizlenebilir ama adalet güneşi elbette doğar ve doğacaktır” ifadelerini kullandı.
Mağdur ev sahiplerinden Ferhat Tokgöz, “Ben kooperatif mağdurlarından biriyim. İşçi emeklisiyim. Burada biz sesimizi duyurmak için avukatımız ve mağdur arkadaşlarımız ile toplandık. Derdimiz belli. Ben yaklaşık 9 yıl önce tapumuz aldım. Kooperatif bana ilişik kesme belgemi verdi hiç bir borcum kalmadığına dair. Bundan sonraki dönemde benden herhangi bir para istenmeyeceğine dair. Bana verilen belgelerin hepsi elimizde. Mahkeme sürecinde de hepsini ibraz ettik. Fakat buna rağmen ne acıdır ki; 10 senenin sonun da bize gelip, geçmiş dönemde sizin aldığınız evlerin maliyetleri yanlış hesaplandığını ve bugün ortalama olarak 250 bin TL daha para ödememiz gerektiği söylendi. Kooperatif bizleri bu nedenle mahkemeye vermiş durumda. Biz mağduriyetimizi dile getirmek için bugün buraya toplandık. Biz bütün yetkililerden bilhassa Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını ve bizim mağduriyetimizi gidermelerini bekliyoruz. Ben işçi emeklisi bir adamım. Hayatım boyunca kazandığım yarım bir evim var. Dişimi tırnağıma taktım. 4 tane çocuğumun rızkından keserek ben bu evi yaptırdım. Tam evim var diye sevinirken, bugün başımıza böyle bir şey geldi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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