Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda kaybetti

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2.maçında deplasmanda Antalya 07 Basketbola konuk oldu. Sarı kırmızılı takım rakibine 11 sayı farkla 8170 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Antalya Akdeniz Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Hande Öztürk xx, Çağlar Özkan xx

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz xx (7), Gamrice Davis xxx (25), Öykü Taşkın x, Luca Ivankovic xx (9), İlsu Darıcıoğlu x (5), Jazmine Jones xxx (22), Emmanuella Mayombo xx (8), Sibel Özel x (5)

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova x (7), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç x (3), Derin Yay x (3), Broogue Williams xxx (30), Egle Sventoraite x (5), Helin Bobeyi x (5), Destiny Slocum xx (17)

Periyotlar:

1.Periyot:2116 (Antalya 07 Basketbol lehine)

Devre: 39 31

3.Periyot: 6051 (Antalya 07 Basketbol lehine)

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