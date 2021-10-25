Sigorta Shop Kadınlar 1. Liginde 3. Hafta tamamlandı CeraStyle OSB Teknik Koleji ikinci galibiyetini aldı

CeraStyle OSB Teknik Koleji üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 3. haftasında Ankara’da oynadığı maçta Mert ve Kaan Sigorta takımını 31 mağlup etti. Ligde geride kalan 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan TuruncuSiyahlılar zirve takibini sürdürüyor. Lige deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi takımını 32 yenerek başlayan CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 2. hafta maçında ise sahasında İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına 30 kaybetti. 3.haftada ise yine deplasmanda Mert ve Kaan Sigorta takımını 31 mağlup eden turuncu siyahlılar 2 galibiyeti de deplasmanda aldı. CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 4. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Numune Gençlikspor’u konuk edecek. B Grubunda 3.Hafta maç sonuçları şu şekilde;

Mert ve Kaan Sigorta CeraStyle OSB Teknik Koleji: 13

Çukurova BelediyesporAdam Voleybol: 31

Mersin Büyükşehir BelediyeBüyükçekmece Voleybol: 32

TED Ankara KolejlilerBahçelievler Büyükşehir Belediye: 30

İlbankVakıfbank: 32

Numune GençlikMerinos: 13

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