Eşi barışma teklifini reddedince kendisini vurdu



Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Bünyamin Çalışkan (31), boşanmak üzere olduğu eşinin barışma teklifini reddetmesiyle başına dayadığı tabancayı ateşleyip, kendisini ağır yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak'taki Bozkurt Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Bünyamin Çalışkan, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve gelerek, kendisiyle görüşüp, barışmak istediğini iletti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine Çalışkan, belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak, eşinin gözü önünde ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çalışkan, sağlık ekibince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bünyamin Çalışkan'ın eşi de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-25 11:18:25



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