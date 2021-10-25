Yasa dışı avcılara suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu koruma kontrol esnasında yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 5 kişiye ceza yazıldı.

Kayseri'nin Develi ve Pınarbaşı ilçelerinde yapılan denetimlerde av yaptıkları tespit edilen şahısların av esnasında vurmuş oldukları 1 adet ölü tavşana ve bir adet ölü ördeğe el konulurken ilgililer hakkında 3 bin 800 TL idari yaptırım, bin 850 TL tazminat olmak üzere toplam 5 bin 650 TL ceza uygulandı.

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