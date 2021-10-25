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Paraşüt kazasında hayatını kaybeden Hilal, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Paraşüt kazasında hayatını kaybeden Hilal, son yolculuğuna uğurlandı


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de yamaç paraşütü kazasında yaşamını yitiren Hilal Kariper'in (33) uçuş yaptığı sırada fenalaştığı ve bu nedenle yedek paraşütünü açamadığı ortaya çıktı. Kariper, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün Talas ilçesi Harman Mahallesi 2776'ncı Sokak'ta meydana geldi. 5 yıldır yamaç paraşütüyle ilgilenen Hilal Kariper, sabah saatlerinde uçuş için Ali Dağı'nın zirvesine çıktı. Uçuşunu yapan Kariper, havada olduğu sırada fenalaştı. Ekip arkadaşları tarafından telsizle iletişim kurulamayan Kariper, yedek paraşütünü açamadı. Kariper önce ağaç dallarına sonra da bağ evinin duvarına çarptı. Ağır yaralanan Kariper, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kariper, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kariper'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kariper'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kariper'in cenazesi Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Hilal Kariper'in  daha önce de yamaç paraşütü yaptığı sırada ip kopması tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Kış döneminde snowboard, yaz döneminde ise yamaç paraşütü yapan Kariper'den geriye sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraflar kaldı. 
  DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-10-25 13:12:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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