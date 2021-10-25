Talas'tan cumhuriyete armağan 3 okul ve 1 sosyal tesis

Talas Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı vesilesiyle 3 okulun açılış ve temel atma töreni ile 1 sosyal tesisin açılışı yapılacak. Program kapsamında ayrıca ünlü sanatçı Turgay Başyayla da bir konser verecek.

Cumhuriyet Bayramı ve arifesinde gerçekleştirilecek programlar hakkında bilgeler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayrama özel etkinlikler planladıklarını söyledi. Başkan Yalçın, 28 Ekim Perşembe günü 3 eğitim yuvası ile ilgili bir program düzenlediklerini belirterek, “Emin adımlarla Cumhuriyet’in 100. Yılına ilerliyoruz. Bu kapsamda eğitime desteğimiz sürüyor. Yapımı tamamlanan Hanım Aydoğan Anaokulu’nun açılışını Perşembe günü yapacağız. Aynı gün Hikmet Cıngıllı Anaokulu’nun da temelini atacağız. Ayrıca yapımı devam eden Ahmet Gönen Ortaokulu hakkında da bilgilendirme yapacağız” dedi. 29 Ekim Cuma günü düzenlenecek programlarla da ilgili bilgiler veren Başkan Yalçın, “Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan’ın açılışını saat 16.00’da başlayacak Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla konseri ile gerçekleştireceğiz. İki gün sürecek bayram programlarımıza bütün halkımız davetlidir. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Yalçın konser için Osmanlı Evi, Mevlana Mahalle Meydanı, 7/24 Kütüphane önü, İzzet Bayraktar Cami önü, Servet Bayraktar Sağlık Ocağı önü, Mevlana Salı Pazarı önü, Paraşüt İniş Alanı ve KYK Kız Yurtları önünden saat 14.00’ten itibaren her 30 dakikada bir servis kalkacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.