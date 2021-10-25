Dönüşümle Seyrani'ye yeni bir çehre, Kayseri’ye yepyeni bir bölge

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle eski binaların yıkımı devam ederken bir yandan da daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Seyrani’de yeni yapılacak olan 4 ana aksın alanını ile çevre düzenlemesini inceledi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların bu kışı, huzurlu bir şekilde sıcak yuvalarında geçireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seyrani’ ye yeni bir çehre, Kayseri’ye ise yepyeni bir bölge kazandıracaklarını vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde yeni yapılacak olan 4 ana aksı ile dönüşüm alanını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşümle birlikte imarsız yapılar yıkılarak, yerine modern binalarla taçlandırılıyor. Bir yandan ise yeni yapılan binaların oluşturmuş olduğu çevreye ihtiyaç olan park yapımı, yol ve diğer donatıları hızlı bir şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle yılsonu dolayısıyla tamamlanmış binaların teslimiyle hemşehrilerim, bu kışı huzurlu bir şekilde sıcak yuvalarında geçirmeleri için çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bölgemizde dönüşüm çalışmaları devam ettiği için bölgenin tamamında çalışmaları yerine getiremesek de bitmiş binaların çevresini yerinde tespit ediyoruz. Planladığımız şekilde 4 ana aksın yollarını açacağız. Hemşehrilerim, bu 4 ana aksın açılmasıyla huzurlu bir şekilde daha konforlu ortamda yaşayabilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seyrani’ ye yeni bir çehre ve şehrimize yepyeni bir bölge kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz” diyerek noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.