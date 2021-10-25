Tomarza Atatürk Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji yolculuğunda geleceğin teminatı gençlerin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' Tomarza Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından sergilendi.

Öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergiledikleri ve eğlenerek öğrenmeye ortam sunan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ferhat Yılmaz, Okul Müdürü Osman Arısoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ise birbirinden güzel projeler hazırlayan öğrencilere teşekkür etti.

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