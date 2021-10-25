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KTO, Coğrafi İşaretli Ürünleri YÖREX Fuarı'nda tanıttı KTO Başkanı Gülsoy: "Kayseri'nin yöresel ürünleri YÖREX'te büyük ilgi gördü"

İHA

KTO, Coğrafi İşaretli Ürünleri YÖREX Fuarı'nda tanıttı KTO Başkanı Gülsoy: "Kayseri'nin yöresel ürünleri YÖREX'te büyük ilgi gördü"

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Antalya’da bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te açtığı stant ile yine göz doldurdu. Kayseri’nin tescilli ürünleri arasında yer alan Pastırma, sucuk, mantı, katmer, yağlama ve tandır böreği açılan stantla gelen ziyaretçilere tanıtıldı.
Bu yıl coğrafi işaretler temasıyla Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle 2024 Ekim tarihlerinde düzenlenen YÖREX’te, KTO Kayseri’yi temsilen açtığı stantla yerini aldı. 76 ilden 113 Oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı üreticiler olmak üzere 600’den fazla katılımcının bölgelerinin coğrafi işaretli yöresel ürünleriyle bir araya geldiği fuarda KTO standında ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Anadolu’nun değerlerini dünyaya pazarlamayı amaçlayan Yöresel Ürünleri Fuarı’nın (YÖREX) açılışını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KTO Standını ziyaret etti. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu ve KTO Personelinin hazır bulunduğu fuarda Antalya protokolü ile standı gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pastırmanın tadına baktı. Fuara gelenlerin en çok ziyaret ettiği stantların başında Kayseri yer aldı. YÖREX Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan KTO Başkanı Gülsoy, “Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı gelişerek artmakta. 10 yılda ülkemizde coğrafi işaret sayısı 110’dan 921’e, başvuru sayısının da 160’dan 721’e çıkması bunun en önemli kanıtı. Coğrafi işaret alabilecek 2.500 ürün potansiyeli ile Türkiye de dünya pazarından 20 milyar dolarlık pay alabilir. Bu kapsamda hem Coğrafi işaret algısının hem de bilinirliğinin artmasını sağlayan YÖREX Fuarı, şehrimiz ve ülkemiz adına oldukça önemlidir. YÖREX Fuarı, Türkiye'de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi yolunda büyük katkı ortaya koymaktadır. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak geniş bir ekiple fuarda yerimizi alarak kadim şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerini sergiledik. Standımıza gelen misafirlerimize pastırma, sucuk, mantı ve kayseri yağlaması ikramında bulunduk. Kayseri’nin diğer illerle göre marka bilinilirliği daha yüksek" dedi. Kayseri Mantısı, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Pastırması, Katmer, Yağlama ve Tandır Böreği’nin coğrafi işaret tescil sahibinin Kayseri Ticaret Odası olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, Kayseri'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri hakkında da bilgiler verdi. Gülsoy; "Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Katmer, Yağlama, Tandır Böreği, Bünyan El Halısı, Bünyan Gilaburusu, Yahyalı El Halısı, Soğanlı Bez Bebeği, Develi Cıvıklısı, Tomarza Kabak Çekirdeği, Yamula Patlıcanı, İncesu Karaevrek Üzümü, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Akkışla Gilaburusu, Özvatan Çiçek Balı ve Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri olmak üzere Kayseri'nin şu an için 19 tane coğrafi işaret tescilli ürünü bulunmaktadır. Ülkemizde en çok yöresel ürün tesciline sahip şehirlerden biri olan Kayseri'nin bu sayıyı ileriki zamanlarda daha da artırarak diğer şehirlere örnek olacağına inanıyorum. Oda olarak yöresel ürünler ve coğrafi işaret tesciline büyük önem veriyoruz. Coğrafi işaretli ürün sayımızı 6’ya çıkardık. Bunların dışında Nevzine tatlısı, Yağ mantısı ve Kurşun aşı, Güllü Baklava, Tepsi Mantısı, Sucuk İçi ve Fırın Ağzı içinde başvurularımızı yaptık. Bu ürünlerimizin değerlendirme aşamaları devam ederken, coğrafi işaret tescilini almayı planlıyoruz. Coğrafi işaretin önemi noktasında üreticilerimizi bilgilendiriyoruz, bilinçlendirmek adına titizlikle çalışıyoruz. Önceliğimiz ilimizin tarım ve hayvansal ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda bilinir kılmaktır. Bu noktada coğrafi işaretin önemini düzenlediğimiz veya katıldığımız tüm organizasyonlarda anlatıyoruz" diye konuştu. Yoğun katılımın olduğu fuarda, KTO standının büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Standımızı Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Antalya protokolü ve Oda Borsa Başkanlarını standımızda ağırladık. Ürünlerimiz her zaman ki gibi tam not aldı. Biz şehrimizin mutfağına daima güveniyoruz. Coğrafi işaretler zirvesinde olduğu gibi bu fuarda da tanıttığımız yöresel ürünlerimiz yüzümüzü ağarttı. Fuar oldukça verimli geçti. Antalya ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığımız fuarda Başta Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
KTO yönetim ve meclis divanının yanı sıra meclis üyeleri de katılım sağladığı fuarın 3. gününde Meclis üyelerine TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş ile SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Fuar ve bilgilendirme seminerlerinin oldukça verimli geçtiğini aktaran Meclis üyeleri, KTO yönetimine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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