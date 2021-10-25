Turizm yerindeki kaya tehlike oluşturuyor

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Erdemli Vadisi, doğal yapısı ve tarihsel yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini görürken; vadideki dağın zirvesindeki kaya ise düşme riski taşıyarak tehlike oluşturuyor.

İl merkezine 64 kilometre uzaklıkta olan ve 10 kilometre uzunluğundaki Erciyes Dağı'nın aktif volkanken püskürttüğü lavların, akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şeklindeki Erdemli Vadisi, ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Vadide Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerine ait 10 adet kilise, yerleşim alanlarında gizli tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme alanları bulunuyor. Öte yandan Erdemli Vadisinde bulunan dağın zirvesinde bulunan kayanın düşme riskinin bulunması çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor.

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