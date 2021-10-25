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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

İHA

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda tarihi 235 adet tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde N.F.Y., İ.E ve Y.Ç.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 206 adet sikke ve 29 adet obje olmak üzere toplam 235 adet tarihi eser ele geçirildi. Olaula ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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