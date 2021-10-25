Çaldıkları otomobile binerken yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, çalıntı olduğu ihbar edilen araca binen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Yeniköy Mahallesinden beyaz renkli Renault Toros marka aracının çalındığına dair yapılan ihbarın ardından çalışma başlattı. Ekiplerce; ihbardan yaklaşık iki saat sonra mağdura ait aracın plakaları üzerinde Yeniköy Mahallesinde gezdiği tespit edildi. Ekipler, aracı Bülbül Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi. Bir süre bekleyen ekipler, şüpheli G.G. ve A.P. 'yi araca binerken yakaladı. Yapılan incelemede A.P.’nin başka bir suçtan da aranmasının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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