Talas’ta Cumhuriyet coşkusu yaşanmaya devam ediyor

Talas Belediyesi, Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı ve Erciyes Koleji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırdı.

Eski Amerikan Koleji öğrencilerinin başlattığı ve uzun süre tekrarlanmayan cumhuriyetin yıl dönümlerinde Ali Dağı’na yazı yazma geleneği hayata geçirildi. Her yıl Ali Dağı’na çıkarak ‘TC’ ve cumhuriyetin o anki yıl dönümünü rakamla yazan Amerikan Koleji öğrencilerinin bu etkinliği Talas Belediyesi ve gönüllüler tarafından yeniden gerçekleştirildi. Bu kapsamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Ali Dağı’na branda ile ‘TC 98’ yazısı açıldı. Talas’ın genelinden görülebilen yazının yazılmasının ardından düşüncelerini aktaran Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Cumhuriyet’in 98. yılına özel Ali Dağı’nda yazı yazma etkinliğinde bulunuyoruz. Bize bu konuda destek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” dedi. Daha sonra konuşan TEMA Vakfı Gönüllüsü Abdülkadir Dağlı da, önceden gelenek haline getirilmiş bu etkinliğin yeniden canlandırılmasının çok güzel bir düşünce olduğunu ifade etti. Verdiği katkılardan dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür eden Dağlı, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Daha sonra görüşlerini ifade eden Erciyes Koleji Müdürü Erol Dede, benzer düşünceleri dile getirerek desteklerinden dolayı Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Yazının tamamlanmasının ardından Türk Bayrağı açılarak program sonlandırıldı.

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