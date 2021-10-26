Zihinsel engelli öğrenciyi darbettikleri iddiasıyla açığa alınan 7 kişi hakkında takipsizlik



İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ´de 2 yıl önce rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (22), görevliler tarafından darbedildiği iddiasıyla açığa alınan 7 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı´nca takipsizlik kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uyarı cezası verilen 7 kişi, görevlerinin başına döndü.

Olay, 2019 yılının kasım ayında Melikgazi ilçesindeki 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde meydana geldi. Yüzde 60 zihinsel engelli M.A.'nın merkezde çalışan K.K., B.Ö., U.K., S.K., M.D.G. ve S.Ö. tarafından darp edildiği iddia edildi. Yaşanan arbedenin bir cep telefonu kamerası ile görüntülenmesi üzerine 6 kişi ve olayın yaşandığı gün okulda bulunmayan müdür M.U. açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası soruşturma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da K.K., B.Ö., U.K., S.K., M.D.G. ve S.Ö´ye uyarı cezası verdi. Merkez Müdürü M.U. ise ceza almadı. Soruşturmaları tamamlanan 7 kişi, yeniden görevlerinin başına döndü.

`AYLARCA İŞSİZ KALDILAR´

Konuyla ilgili merkez önünde basın açıklaması yapan TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, "2 sene önce arkamda gördüğünüz rehabilitasyon merkezinde yaşanan rutin bir olayı vatandaşın biri cep telefonu ile çekip sosyal medyaya atmıştı. Sonucunda burada hiç kabahati olmadığı halde sadece verilen talimatları uyguladıkları için sosyal medya ve medya baskısıyla açığa alınan 5'i işçi, 7 kişinin açığa alınmalarının yanlış olduğunun açıklamasını yapmıştım. Benim o açıklamamdan sonra burada çalışan o 7 kişiye ve bana çok çirkin şeyler söylendi. Sadece medyada çıkması nedeniyle o insanlar aylarca işsiz kaldılar. Aylarca sigortaları yatırılmadı. Başta kadın programları olmak üzere bizlere 'Bırakın sendikacılığı, ondan insan olmaz' diye hakaretler edildi. Daha sonra gerek bakanlık gerek valilik gerekse de adli makamlar soruşturmalarını yaptılar. Savcılık 'Burada suç yoktur' diye olayı kapattı. Daha sonra Valiliğin ve bakanlığın soruşturmaları da sonuçlandı ve çalışanlar işlerine döndüler" diye konuştu.

`7 MASUM İNSAN EVLERİNDEN AYLARCA ÇIKAMADI´

Soruşturma geçiren 7 kişinin görevlerine döndüğünü kaydeden Şahin, "Burada 7 masum insan aylarca evlerinden çıkamadı ve kendilerine sürekli tehdide maruz kaldılar. O haysiyet cellatları eserleriyle övünsünler. Çalışan anneyi de `şiddet uyguluyor´ diye gösterenler bırakın burada bulunan çocuklarla 1 gün, 2 gün geçirmeyi yanlarından geçerken bile korkarlar, tiksinirler. Ama orada bu çocuklar için bir tedbir alındığında sanki bu şiddetmiş gibi dile getirmekten hoşlanırlar. Gün döndü ve devran döndü bu insanlar işlerine başladılar. Bu iş bitmeyecek. Buradaki annelerin babaların çektiklerini hiç kimse görmeyecek. Ama o insanlar çalışmalarına devam edecekler" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-10-26 15:34:47



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