Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden taraftara çağrı

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü yarın oynayacağı Avrupa maçı öncesi taraftarını maça davet etti.

FIBA EuroCup Women D Grubu üçüncü maçında yarın İsrail takımı Neve David Ramla takımını konuk edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, taraftarını bekliyor. Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Bütün taraftarlarımızı İsrail ile oynayacağımız Avrupa kupası maçına davet ediyoruz. Tarihimizdeki en zor günleri geçirdiğimiz bu sezonda bir AVRUPA takımı olarak yine şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çaba sarf ediyoruz. Bilindiği üzere Avrupa Kupası ikinci maçından galibiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansımızı artırmış olduk. 27 Ekim Çarşamba günü kendi evimizde İsrail’in Ramla takımı ile mücadele edeceğiz. Bu önemli karşılaşmada siz taraftarlarımıza fazlasıyla ihtiyacımız var. 12 yaşını doldurmuş ve tüm aşılarını tamamlamış bütün Kayserilileri Çarşamba akşamı Kadir Has Spor Salonuna davet ediyoruz. Çarşamba günü saat 17.45 te başlayacak olan karşılaşma için bütün taraftarlarımızı Türk Bayrağı ile Kadir Has Spor Salonuna bekliyoruz” denildi.

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