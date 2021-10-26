Kayserispor, kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Yukatel Kayserispor yarın oynayacağı Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur mücadesinde Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Karadeniz ekibi Artvin Hopaspor’u konuk edecek. Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Teknik heyet kupa maçında ligde fazla forma giyemeyen oyuncular şans vermesi bekleniyor.

Yarın Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor İle Artvin Hopaspor maçı saat 20.45’de ’de başlayacak ve karşılaşma da Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

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