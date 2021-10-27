Kayseri Süper Amatör Küme hafta sonu başlıyor Açılış maçı Cumartesi günü oynanacak

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Kayseri Süper amatör Kümede 20212022 futbol sezonu 3031 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor. Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan yerel liglerde heyecan Cumartesi günü oynanacak olan tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Sümer Stadı’nda Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00’de karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme’de 1. Hafta maç programı şu şekilde;

30 Ekim Cumartesi Sümer Stadı

15.00 BuğdaylısporKocasinan Şimşekspor

31 Ekim Pazar Argıncık 1 Nolu Saha

11.00 Amarat GençlikBaşakpınar Belediye

13.00 GültepesporKocasinan Ülküspor

15.00 Kayserigücü FKYavuzspor

31 Ekim Pazar Argıncık 2 Nolu Saha

13.00 Tomarza BelediyeEsentepespor

15.00 Erciyes Esen MakineKayseri Yolspor

31 Ekim Pazar Başakpınar Stadı

12.00 Erciyes ReşadiyeKayseri Gençlerbirliği

31 Ekim Pazar Özvatan Stadı

14.00 Özvatan Gençlik Sanayi Esnafspor

31 Ekim Pazar Hacılar Stadı

14.00 Hacılar ErciyessporKayseri Şekerspor

31 Ekim Pazar OSB Stadı

14.00 OSB AtletiksporTalas Anayurtspor

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