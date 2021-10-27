Kayseri Süper Amatör Küme hafta sonu başlıyor Açılış maçı Cumartesi günü oynanacak

Kayseri Süper amatör Kümede 20212022 futbol sezonu 3031 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor. Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan yerel liglerde heyecan Cumartesi günü oynanacak olan tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Sümer Stadı’nda Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00’de karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme’de 1. Hafta maç programı şu şekilde;
30 Ekim Cumartesi Sümer Stadı
15.00 BuğdaylısporKocasinan Şimşekspor
31 Ekim Pazar Argıncık 1 Nolu Saha
11.00 Amarat GençlikBaşakpınar Belediye
13.00 GültepesporKocasinan Ülküspor
15.00 Kayserigücü FKYavuzspor
31 Ekim Pazar Argıncık 2 Nolu Saha
13.00 Tomarza BelediyeEsentepespor
15.00 Erciyes Esen MakineKayseri Yolspor
31 Ekim Pazar Başakpınar Stadı
12.00 Erciyes ReşadiyeKayseri Gençlerbirliği
31 Ekim Pazar Özvatan Stadı
14.00 Özvatan Gençlik Sanayi Esnafspor
31 Ekim Pazar Hacılar Stadı
14.00 Hacılar ErciyessporKayseri Şekerspor
31 Ekim Pazar OSB Stadı
14.00 OSB AtletiksporTalas Anayurtspor
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