Down Sendromlular Futsal Milli Takım Antrenörü’nden Kabakcı’ya ziyaret

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takım Antrenörü Uğur Arı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı 05 11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’da yapılan Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Şampiyona sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden Milli Takım Antrenörü Uğur Arı, Kabakcı’ya Futsal Milli Takımına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ve Antrenörü Uğur Arı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.