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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muaythai Federasyonu Başkan Adayı Hasan Yıldız Kayseri’ye geldi.

İHA

Muaythai Federasyonu Başkan Adayı Hasan Yıldız Kayseri’ye geldi.

1 Kasım’da yapılacak olan Muaythai Federasyonu Genel Kurulu’nda başkanlık için adaylığını açıklayan Hasan Yıldız, Kayseri’ye gelerek kulüp, antrenör ve sporcular ile bir araya geldi. Başkanlık döneminde yapacağı projeleri anlatan Yıldız’a Kayseri’de faaliyet gösteren kulüpler tam destek verdi.
TEİAŞ Tesislerinde yapılan toplantıya Türkiye Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Asbaskan Halil Demir, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Öğretim görevlisi Doç.Dr. Özden Taşgın, ASKF Başkanı Mutlu Önal, TEİAŞ Bölge Müdürü İhsan Kılıçoğlu, Kayserili antrenörler, hakemler, taekwondo il temsilcisi, kickboks il temsilcisi, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Toplantıda konuşan Hasan Yıldız, "Muaythai’de her zaman ilk şampiyonları çıkaran Kayseri Türk Muaythai’ne çok büyük katkılar yapmıştır, antrenör kadrosu, tecrübesi, sporcu kalitesi bakımından hep rol model olmuştur. Seçimlere giderken verdiğiniz desteklerken dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
Kayseri Muaythai İl Temsilcisi ve Federasyon Kültür Kurulu Başkanı Fatih Kağan Ulu ise, Muaythai sporunun gelişmesi ve daha geniş kitlelere ulşaması için iyi niyetli çalışan herkese destek vereceklerini söyledi. Ulu, “İlimizi ziyaret eden sayın Hasan Yıldız’a çok teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı geçekleşti. Bizler kendisine isteklerimiz ve dileklerimizi ilettik. Kendisi de bize yapmak istediği projelerden söz etti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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