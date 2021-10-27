İlkokul öğrencilerinden Türk Bayraklı gösteri

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Tomarza Yavuzselim İlkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel olarka düzenledikleri bayrak gösterisi gösterisi göz kamaştırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama törenlerine hazırlanan Tomarza Yavuzselim İlkokul 2/B Sınıfı Öğretmeni Nilay Yılmaz Koordinesinde minik öğrenciler, bayrak gösterisi düzenledi. Düzenlenen gösteride, bayrak şekli alan öğrencilerin gösterisi havadan drone ile görüntülenince ortaya güzel görüntüler çıktı. Gösteriyi izleyen öğrenci velileri ise çocuklarını alkışlayarak tezahüratta bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine hazır olduklarını kanıtlayan öğrenciler, öğretmenlerinden tam not aldı.

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