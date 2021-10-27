Tomarza Devlet Hastanesi'nde ara verilen sünnet ameliyatları devam edecek

Covid19 Salgın Hastalığı nedeniyle Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'nde ara verilen Cerrahi Sünnet ameliyatlarının 1 Kasım itibariyle devam edileceği duyuruldu.

Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada; "Covid19 Salgın Hastalığı nedeniyle hastanemizde Cerrahi Sünnet işlemlerine bir süreliğine ara vermiştik. 1 Kasım itibariyle Salı ve Perşembe Günlerinde hastanemizde yeniden Cerrahi Sünnet işlemlerine yeniden başlayacağız. 3 yaş üstü çocukların muayenesi sonucunda herhangi bir sağlık engeli olmaması durumunda randevuları verilerek sünnetleri yapılacaktır. Okul çağında olup sünnet olamayan çocuklar için okulların ilk ara tatili olan 1519 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca hastanemizde cerrahi sünnet yapılacaktır. Hem 3 yaş üstü hem de okula giden çocuklarını sünnet ettirmek isteyen anne ve babalar, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren hastanemiz genel cerrahi polikliniğine başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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