Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel KayserisporKaragümrük maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Batı Balkon CDE Blok bilet fiyatı 85 TL, Batı Balkon BFG Blok bilet fiyatı 75 TL, Batı Alt CDE Blok bilet fiyatı 65 TL, Batı Alt BFG blok bilet fiyatı 55 TL, Doğu Alt CDE Blok bilet fiyatı 55 TL, Doğu ABFG blok bilet fiyatı 45 TL, Doğu Üst tüm bloklar 35 TL, Kuzey Üst tüm bloklar 25 TL, Günay Alt tüm bloklar 25 TL. olarak belirlendi.
Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında Pazar günü oynanacak maçın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.