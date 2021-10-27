ERÜ’den 30 Öğretim Üyesi 'En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde

Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından; yayın sayıları, atıf sayıları, hindeksi, hmindeksleri gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan 2020 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren 'En Etkili Bilim İnsanları' listesi açıklandı.

Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 30 öğretim üyesi girme başarısını gösterdi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ERÜ’nün başarı çıtasını her geçen gün yükseltmek için var güçleri aralıksız çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, 'En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer alan öğretim üyelerini tebrik etti.

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