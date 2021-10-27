Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cips poşeti içerisine gizlenmiş metamfetamin ve eroin ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 18 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şahısların araçları tespit edilerek takibe alındı. Ankara yolu uygulama noktasında müdahale edilen araçta yapılan aramalarda cips poşeti içerisine gizlenmiş 250 gram metamfetamin maddesi ve 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 ay süreli teknik takip projeli dosya kapsamında, farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin ve bonzai maddeleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 18 şahıs yakalandı. Şahıslardan 14'üne 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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