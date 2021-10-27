Kayseri'de 4 uyuşturucu şüphelisi adliyede

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-27 13:16:08



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