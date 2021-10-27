Nadir öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Kayseri'de, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Nadir Baykan son yolculuğuna uğurlandı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Nadir Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadir öğretmenin cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Baykan'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Baykan'ın meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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