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Kayseri'de İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı Yapılan kazılarda Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar ortaya çıkarıldı

İHA

Kayseri'de İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı Yapılan kazılarda Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar ortaya çıkarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İncesu ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı. Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar ortaya çıkarıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde sürdürülen arkeolojik kazılarda çok önemli bulgulara ulaşılıyor. İlk bulgulara göre M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemeleri ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor.

Grekçe ve Latince yazılı mozaikler
Geometrik süslemelerin hâkim olduğu, yaptıran şahısların isimlerinin ve bitkisel figürlerin de yer aldığı yapıda kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan iki mozaikyazıt görüldü. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu. Latince mozaikte ‘30. yıldönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın’ yazarken, Grekçe olan mozaikte ise ‘Sağlıklı olarak gir’ veya ‘Sağlıklı isen gir’ yazıyor. Ayrıca kazı çalışmaları kapsamında bu sene çıkan Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı da yer alıyor. Bu yapının Anadolu’da Antakya, Zeugma ve Maraş’ta örnek benzerleri olduğu da biliniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, amaçlarının Kayseri’yi daha iyi konum ve duruma taşımak olduğunu vurgulayarak, “Üniversiteler şehri olarak bilinen bu güzel şehrimiz endüstri ve ticaretin merkezi olarak anılırken, şehrimizde adeta tarihin fışkırdığını ve kültürel çalışmalarının en güzel örneklerinin ortaya çıkmaya başladığını da hep beraber gözlemlemekteyiz. Zaten amacımız Kayseri’yi kütüphaneler şehri, müzeler şehri yapmaktır” dedi.
Kayseri’nin dört bir yanında kazı çalışmaları yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, "KültepeKanişKarum’daki kazılarımızda, Keykubadiye kazılarımızda, Kızılköşk kazılarımızda ve tabii ki 7 milyon 500 bin yıl önceki yaşamış olan fillerin ataları olarak bilinen fosillerle ilgili çalışmalarımızda adeta ‘Kayseri’de tarih fışkırıyor’ anlayışı içerisinde kamuoyunun ve bu işin sevdalılarının bilgilerine arz etmeye, istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Adeta tarih yeniden yazılıyor. Orta Anadolu’da en önemli bir merkez olduğu gibi Türkiye’de de sayılı olan bir yerde şu anda mozaiklerle ilgili çalışma yapıldığı yerdeyiz, bölgedeyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür Bakanlığımızla, Valiliğimizle el ele vermek suretiyle bu çalışmaları yerinde inceleme ve bilgileri arz etme yönünde gayret gösteriyoruz. İnşallah İncesu’muz için ve Örenşehir bölgemiz için önemli bir destinasyon ve turizm merkezi olacak. Zaten Kapadokya’nın giriş kapısı olan Yeşilhisar’ımız, İncesu’muz adeta bir bakıma fonksiyonu üstlenmiş olacak. Biz de bunu açığa çıkartacağız. Hemen yanı başımızda Sultan Sazlığı’mız var. Koramaz Vadi’miz var. Erciyes gibi önemli bir değerimiz var. Erciyes’in zenginlikleri var, güzellikleri var. Eteğinde de bu güzel çalışmalar var. Tarih yeniden yazılacak diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, bulunan mozaiklerin çok özellikli olduğunu ve çok fazla tahrip olmadıklarını gördüklerini ifade ederek, “Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin yapmış oldukları katkılar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu katkıları ve destekleri biraz daha arttırarak bu kazıyı hızlandırmak istiyoruz. Çünkü Kayseri’miz turizm anlamında çok önemli gelişmeler gösteriyor. Birçok ülkeden gerek kış turizmi gerek yaz turizmi için Kayseri’mize büyük bir ilgi ve alakanın olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Otellerimizdeki doluluk oranlarına baktığımız zaman pandemiye rağmen çok önemli doluluk oranlarına ulaştığımızı görüyor bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah kış sezonunda ve akabinde ve yaz sezonunda ortaya konulan, öngörülen projelerin tamamlanmasıyla turizm anlamında Kayseri’miz ülkemizin önemli bir merkezi haline gelecek. Zaten Erciyes’imiz ve yapımı devam eden Yüksek İrtifa Kampımızla birçok ülkenin dikkatini çekmiş durumdayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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