ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden Tomarza'da ‘Sporla Tanışan Minik Yürekler’ etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Eğitimde Program Dışı etkinlikler dersi kapsamında ders koordinatörü öğretim görevlisi Hasan Aksoyak liderliğinde Tomarza Yavuz Selim İlkokulunda 'Sporla Tanışan Minik Yürekler ' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitimöğretim hayatlarına devam eden ilkokul 1. sınıftaki toplam 100 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler düzenlendi. Basketbol, voleybol, futbol, hentbol branşlarında temel eğitimler yapılarak birçok eğitsel oyun oynandı. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve Yavuz Selim ilkokulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik sonrası bir değerlendirme yapan öğretim görevlisi Hasan Aksoyak; “Eğitimde program dışı etkinlikler dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri Tomarza ilçesi Yavuz Selim İlkokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız buradaki öğrencilere takım sporları ile ilgili temel eğitim vermek, onlara sporu sevdirmek ve önümüzdeki yıl meslek hayatlarına başlayacak olan üniversite öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını arttırmak. İlerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili örnekler sunmak ve sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu” dedi.

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