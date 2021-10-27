2021 Yılı 2. Bölge ASKOM Toplantısı Kayseri’de Yapıldı

2021 Yılı 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Kayseri Devlet Hastanesi Geriatri Merkezi Konferans salonunda yapıldı.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, il sağlık müdürlüklerinin İdarecileri, kentte acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları katıldı. İl Sağlık Müdürü Benli’nin açılış konuşması ile başlayan toplantıda, 2 yıllık verilerin sunum eşliğinde karşılaştırılarak, sunulan acil sağlık hizmetlerinin verimliği, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu, hastane acillerine yapılan müracaat sayıları, acil vaka müdahale istatistikleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikâyetler masaya yatırıldı. Toplantı, illerde sunulan sağlık hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması yönelik alınan kararlar ile sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli; “Toplantımızda, Kayseri bölgesi olarak çevre illerimiz ile birlikte acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve acil sağlık hizmetlerindeki sevk durumlarını konuştuk. Amacımız halkımızın acil sağlık hizmetinde kesintisiz olarak hizmete ulaşmasını sağlamak ve hastanelerimiz arasındaki entegrasyonunu tam olarak sağlamak. Kayseri bölgesi olarak acil sağlık hizmetlerinde gereken hizmetleri var gücümüzle vatandaşlarımıza ulaştıracağımıza inanıyorum. Bundan sonrada tüm paydaşlarımızla el birliği içerisinde sırt sırta vererek acil sağlık hizmetleri konusunda hedeflerimizin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bu vesile ile İl Müdürlerime katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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