52 yıllık komşusunu taş atma meselesi için öldürmüş

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 52 yıllık komşusunu öldüren Coğrafya Öğretmeni M.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemede tanık olarak ifade veren M.D.'nin ağabeyi O.D., olay yaşanmadan önce taş atma konusu yüzünden iki komşu arasında tartışmanın başladığını söyledi.

Kayseri Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.D., avukatlar ve maktul Ö.D.'nin yakınları ve sanığın ağabeyi salonda hazır bulundu. Sanık M.D.'nin ağabeyi O.D. mahkemede verdiği ifadesinde, “Aile bizim 52 yıllık komşumuzdur. Bu zamana kadar bir problemimiz hiç olmadı. Rahmetli O.D. ile kardeşim arasındaki ilk kavga 25 Aralık 2020’de kardeşime taş atması ile başladı. Kardeşime atılan taştan sonra ağzı ve burnu kan içinde kalmıştı. Eğer o taş ağzına değil de kafasına değseydi, şu an kardeşim mezarda O.D. burada olurdu. Olaydan sonra evler dip dibe olduğu için sürekli tartışma halindelerdi. Ben de Osman ağabeyin ailesi ile barıştırmaya çok uğraştım ama aileler olarak başaramadık" dedi. Kasten adam öldürmekten müebbet hapis istemi ile yargılanan sanık M.D. ise beraat talep ederken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olay

10 Mart 2021 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesinde komşusu O.D. (71) ile otopark meselesi yüzünden tartışan M.D. (35), üzerinde bulunan tabanca O.D.'yi ağır yaraladı. Ağır yaralanan O.D., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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