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Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeniden yargılanan 6 sanığın cezası değişmedi

DHA

Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeniden yargılanan 6 sanığın cezası değişmedi


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast girişimine ilişkin davada yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan 6 sanık, yine 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabında kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.
TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS CEZASI
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2019'da görülen duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre'ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara 'anayasayı ihlal' suçundan da ceza verilmedi.
Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ye 13 yıl 8 ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K., Selahattin A. ve Abdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı.
TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI
Sanık avukatları cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile duruşma savcısı ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 21'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.
6 KİŞİYE VERİLEN KARAR BOZULDU
27 sanıktan 19'una verilen kararları onayan 21'inci Ceza Dairesi, Ayla K.'nin da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Sanıklar Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O.'nun, avukatlarının bulunmadığı halde yargılama yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek, 6 sanığın dosyasını yerel mahkemeye yeniden gönderdi.
YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklardan Ayla K., Burhanettin K., Cihan K., Buğrahan Ç ve Safa K. ile avukatları hazır bulunurken, Şükrü O. ile şikayetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı mazeret sunarak davaya katılmadı.
Duruşma savcısı, ana dava dosyasında verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırmasını istedi. Son sözleri sorulan sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini istedi. 
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların yeniden 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk hallerinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-10-27 17:16:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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