Kayseri Basketbol - Neve David Ramla: 62-86

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Anton Makhlin, Zdenko Tmasovic, Anton Kruglov

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü, Meltem 3, Sevgi 4, Derin 5, Williams 17, Sventroaite 12, Helin 6, Slocum 15

NEVE DAVİD RAMLA: Baron 23, Eliyahu, Shalom, Hannoun 5, Eisner 5, Johnson 18, Nesher, Cannon 35

1'İNCİ PERİYOT: 15-25

İLK YARI: 33-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73

Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda bulunan Bellona Kayseri Basketbol, sahasında İsrail takımı Neve David Ramla'ya 86-62'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi 35 sayı ile Neve David Ramla takımından Emma Cannon oldu. Ev sahibi takım Kayseri basketbol'un en skorer ismi ise 17 sayıyla Williams oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-10-27 20:41:39



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