EuroCup Women: Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Neve David Ramla: 86

FIBA EuroCup Women D Grubu'nda mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, sahasında İsrail ekibi Neve David Ramla takımına 6286 mağlup oldu.
EuroCup Women D Grubu 3.hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol ile İsrail'in Neve David Ramla takımı karşılaştı. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 24 sayı farkla kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Anton Makhlin xx, Zdenko Tomasovic xx, Anton Kruglov xx
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman x, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x 3, Sevgi Tonguç xx 4, Derin Yaya x 5, Brooque Williams xx 17, Egle Sventoraite xx 12, Helin Boybeyi xx 6, Destiny Slocum xx 15
Neve David Ramla: Alyssa Baron xxx 23, Nofar Shalom xx, Mariam Hannoun xx 5, Gili Eisner xx 5, Glory Johnson xx 18, May Nesher x, Emma Cannon xxx 35
1.Periyot:1525 (Neve David Ramla lehine)
Devre: 3351 (Neve David Ramla lehine)
3.Periyot: 4873 (Neve David Ramla lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.