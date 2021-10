Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor’u uzatmalarda 30 mağlup ederek, 4. tura çıkmaya hak kazandı.



Maçtan dakikalar

29. dakikada orta sahadan atağa geçen Kayserispor’da Miguel Cardoso’nun vurduğu top auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin şutu dışarı gitti.

56. dakikada ceza sahası içinde ara pas ile buluşan Hopasporlu Ufuk Ayaydın’ın vuruşu ile top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.

96. dakikada rakibine doğru orta sahadan hareketlenen Attamah’ın şutunu kaleci Murat kurtardı.

106. dakikada Kayserispor’un atağını uzaklaştırmak isteyen Yakup Kayış, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 10

108. dakikada ceza sahası içinden gelen ara pasla buluşan Miguel Carlos, topu ağlara gönderdi. 20

116. dakikada rakiplerinden sıyrılan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30



Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Özcan Sultanoğlu xx, Mehmet Akıncık xx

Kayserispor: Cenk xx, Hosseini xx (Kolovetsios dk. 73 xx), Miguel Cardoso xxx, Mustafa Pektemek xx, Kemen x, Gökhan x (İlhan parlak dk. 64 xx), Emre Demir xx (İbrahim Akdağ dk. 73 xx), Carlos Mane xxx, Ramazan Civelek xx, Yasir xx (Nurettin Korkmaz dk. 83 xx), Gustavo xx (Attamah dk. 91 xx)

Yedekler: Attamah, Kolovetsios, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Beyazit, Eray, Talha Sarıaslan, Eren, Nurettin, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Artvin Hopaspor: Murat xxx, Osman xx, Saffet xx, Ömer x, Yakup xx, Furkan Tuşik xx (Fatih Dalgıç dk. 73 xx), Hüseyin Can xx (Selim Dilli dk. 46 x), Dursun Türk x (Mertcan Arslan dk. 20 xx), Murat Batuhan x (Ufuk Ayaydın dk. 46 xx), Furkan Cinkaya x (Ali Say dk. 59 xx), Bilal xx (Melih dk. 92 xx)

Yedekler: Ufuk, Ali Say, Yusuf, Fatih, Mertcan, Melih, Selim

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Goller: Yakup Kayış (dk. 106 k.k.), Miguel Cardoso (dk. 108) (Kayserispor), Mustafa Pektemek (dk. 116) (Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.