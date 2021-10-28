Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık
YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk, Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Cardoso, Mustafa, Kemen, Gökhan (Dk. 64 İlhan), Emre (Dk. 74 İbrahim), Mane, Ramazan, Yasir (Dk. 83 Nurettin), Campanharo (Dk. 91 Attamah)
ARTVİN HOPASPOR: Murat, Saffet, Dursun (Dk. 20 Mertcan), Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih), Bilal (Dk. 92 Melih), Ömer, Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali), Hüseyin Can (Dk. 46 Selim), Osman, Murat Batuhan (Dk.46 Ufuk), Yakup
GOLLER: Dk. 106 Yakup (K.K.), Dk.108 Cardoso, Dk.115 Mustafa (Yukatel Kayserispor)
SARI KARTLAR: Majid Hosseini (Yukatel Kayserispor), Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 sona eren müsabakada uzatma dakikalarının ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-10-28 00:02:53
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