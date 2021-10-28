Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık

YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk, Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Cardoso, Mustafa, Kemen, Gökhan (Dk. 64 İlhan), Emre (Dk. 74 İbrahim), Mane, Ramazan, Yasir (Dk. 83 Nurettin), Campanharo (Dk. 91 Attamah)

ARTVİN HOPASPOR: Murat, Saffet, Dursun (Dk. 20 Mertcan), Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih), Bilal (Dk. 92 Melih), Ömer, Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali), Hüseyin Can (Dk. 46 Selim), Osman, Murat Batuhan (Dk.46 Ufuk), Yakup

GOLLER: Dk. 106 Yakup (K.K.), Dk.108 Cardoso, Dk.115 Mustafa (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Majid Hosseini (Yukatel Kayserispor), Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 sona eren müsabakada uzatma dakikalarının ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-10-28 00:02:53



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