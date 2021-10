Amatörlere malzeme yardımı 93 kulübe malzeme yardımı yapıldı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 93 amatör kulübe, spor malzemesi dağıtıldı.



Kayseri'de faaliyet gösteren 93 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı. Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen törende Kayseri ASKF ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kulüplere malzemeleri verildi. Düzenlenen törende konuşan Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, göreve geldikleri günden bu yana geçen 5 aylık süreçte amatörlerin sorunlarına eğilmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, belediyelerin ve siyasilerin desteği ile çok önemli sorunların ortadan kaldırıldığına dikkat çekti. Belediye başkanlarına teşekkür eden Mutlu Önal, "Bütün eksiklerimizi gördük ve bu eksikleri gidermek için çabaladık. Belediye başkanlarımız bize her türlü desteği verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sadece amatör sporumuza yaptığımız çalışmalarla Kayseri'mizde kalmıyoruz. Sporun her alanında yer edinmek adına, şehrimizi daha iyi noktaya taşımak adına ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor AŞ'miz marifeti ile Kayseri'de gerçekten spora büyük bir destek sağlıyoruz. 13 tesis 13 branşta on binlerce canımıza, yavrumuza, gencimize gerekli spor desteği veriyoruz. Yaz ve güz döneminde 11 spor tesisinde birbirinden farklı 11 branşta kurs gerçekleştirerek spora ve sporcuya destek oluyoruz" dedi.



Törende 93 amatör spor kulübüne 282 bin 578 TL tutarındaki bin 380 adet antrenman topu, 368 adet maç topu, bin 840 adet antrenman takımı, bin 840 adet antrenman yeleği ve bin 840 adet tekmelik dağıtıldı.

