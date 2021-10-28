Emre Demir'e Milli davet

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, U19 milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor kadrosunda bulunan Emre Demir'e U19 milli takımından davet geldi. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "U19 Milli takımımızın 1016 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu müsabakaları aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Emre Demir davet edildi.

U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.