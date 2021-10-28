BM Heyetinden AGÜ’ye ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve beraberindeki heyet Abdullah Gül Üniversitesi’ni ziyaret etti.



İlk olarak Sümer Kampüsü’ndeki Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nde “Kent Ekonomisi ve İltica Sistemi” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’in yanısıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Göç İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç yaptı.

Toplantıda daha sonra Kayseri’de ticaret, sanayi, tarımhayvancılık, kent ekonomisi, iltica sistemi ve mültecilerin şehre sosyal uyumları konularında çeşitli konuşmalar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc daha sonra AGÜ’deki GLB 205 kodlu “Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar” (Sustainable Cities and Communities) adlı derse katılarak, mülteciler ve göçmenlerle ilgili zorluklar ve fırsatlar konusunda değerlendirmelerde bulunup, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

BM heyeti AGÜ’de son olarak Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Rektör Yılmaz ile bir süre görüşen UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ise “Kent Ekonomisi ve İltica Sistemi” yuvarlak masa toplantısının AGÜ’de yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.