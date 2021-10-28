Başkan Büyüksimitci: "Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak sanayicilerin ve halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında; “Cumhuriyet, her türlü imkansızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin ifadesidir. Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum. Ekonomik olarak en güçlü ülkeler arasında yerimizi almak için daha çok üretmek, zenginleşmek ve gelişmek zorunda olduğumuz açıktır. Gazi Mustafa Kemal’in hedeflediği, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için, iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle ve ihracatla ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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