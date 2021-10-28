Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı Yabancı oyuncuların çabaları yetmedi

Bellona Kayseri Basketbolun kaybettiği Neve David Ramla maçında, 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

EuroCup Women D Grubunda üçüncü maçında evinde İsrail ekibi Neve David Ramla takımını konuk eden ve müsabakayı 6286 kaybeden Bellona Kayseri Basketbol takımında 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Sarı kırmızılı ekipte Brooque Williams 17 sayı, Destiny Slocum 15 sayı ve Egle Sventoraite 12 sayı ile takımın en skorer oyuncuları olurken, İlayda Derman ve Zeynep Öykü Kalbisağde ise sayı üretemeyen isimler oldular. Üç önemli oyuncunun maç boyunca çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Sarı kırmızılı takımda Brooque Williams, Egle Sventoraite ve Destiny Slocum en çok süre alan isimler oldu.

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