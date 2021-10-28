Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbolda kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar hem ligde hem de EuropCup’ta 2’şer mağlubiyet aldı.

FIBA EuroCup Women D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol’da 3.maçında evinde İsrail ekibi Neve David Ramla takımına 24 sayı farkla 6286 kaybetti. Sarı kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle gruptaki ikinci mağlubiyetini alırken puanını 4 yaptı. Sarı kırmızılı ekip grupta 4 puanla 4. sırada yer aldı.

Bellona Kayseri Basketbol 4 .maçında ise 3 Kasım 2021 Çarşamba günü yine evinde bir Türk rakibi Nesibe Aydın’ı konuk edecek.

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