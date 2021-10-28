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KAYÜ Rektörü, Modern Türk Mutfağı Yarışmasından Ödülle Dönen Öğrencilerini Kabul Etti

İHA

KAYÜ Rektörü, Modern Türk Mutfağı Yarışmasından Ödülle Dönen Öğrencilerini Kabul Etti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 'Gastro Afyon 2021' 3. Uluslararası Lezzet ve Turizm Festivali kapmasında düzenlenen Üniversitelerarası Afyon Mutfağı ve Modern Türk Mutfağı Yarışmalarından dereceyle dönen Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık Programı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını kabul etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen kabulde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Rektör Karamustafa, “Yarışmada alınan ödüller ve elde edilen başarılar bizi son derece gururlandırdı. Üniversitemizin yeni kurulan programı olmasına rağmen Aşçılık Programımız gerek çalışmaları, gerek projeleri, gerekse başarıları ile gurur veriyor ve Üniversitemiz açısından da önemli bir katma değer oluşturuyor. Ben, 3. Uluslararası Lezzet ve Turizm Festivali kapmasında düzenlenen Üniversitelerarası Afyon Mutfağı Yarışması ve Modern Türk Mutfağı yarışmalarından dereceyle dönen öğrencilerimizi ve bu öğrencilerimizi başarıya hazırlayan öğretim elemanlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Yarışmada derece alan öğrenciler ve öğretim elemanları ise, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. Kabulün sonunda Rektör Karamustafa, dereceye giren öğrenciler ve öğretim elemanlarına “Yerelden Küresele Türk Mutfağı’ ve ‘Yiyecek ve İçecek Yönetimi’ adlı kitabı ile çeşitli hediyeler verdi.
1417 Ekim 2021 tarihleri arasında 3. Uluslararası Lezzet ve Turizm Festivali kapmasında Afyon’da düzenlenen Üniversitelerarası Afyon Mutfağı ve Modern Türk Mutfağı yarışmalarında; Develi Hüseyin Şahin MYO Aşçılık programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Sinan Kılıçkaya, Öğr. Gör. Osman Güner ve Öğr. Gör. Tarık Ertürk nezaretinde yarışmaya katılan öğrencilerden Ahmet Kara, Bireysel Afyon Mutfağı Ana Yemek Yarışmasında altın madalya ve kupa; İkra Akmaz, Üniversitelerarası En İyi Tatlı Kategorisinde altın madalya; Sevgi Aydoğdu ise Üniversitelerarası Bireysel Afyon Mutfağı Tatlı Yarışmasında gümüş madalya kazanmıştı. Yarışmalarda Kayseri Üniversitesi öğrencileri takım halinde de Üniversitelerarası Ekipler Modern Türk Mutfağı Yemek Yarışmasında gümüş madalya kazanmıştı.

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