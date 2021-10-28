Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Ülkemizin geleceğine cumhuriyet ile yön verildi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Ülkemizin geleceğine cumhuriyet ile yön verildi"

İHA

Kayseri OSB Başkanı Yibur: "Ülkemizin geleceğine cumhuriyet ile yön verildi"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak milletimizin birlik ve beraberliğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını belirtti. Başkan Yibur, cumhuriyeti korumak ve yüceltmek için üretimin ne denli önemli olduğunu vurguladı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, 98 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ile Türk Milletinin kendi kaderini kendisinin belirlediğini ve geleceğine yön verdiğini kaydetti. Yokluk ve yoksunluk içerisinde kazanılan bağımsızlık mücadelesinin cumhuriyet ile taçlandırıldığını dile getiren OSB Başkanı Yibur, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en önemli mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımak milletimizin her ferdinin görevi olmalıdır. Çünkü, Cumhuriyet milli birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Milli birlik ve beraberliğimiz de geleceğimizin güvencesidir. Bu hasletleri daha da güçlendirerek Cumhuriyetimize elbirliği ile sahip çıkacağız. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla ihracat yapacağız, daha fazla istihdam sağlayacağız ki, daha güçlü olalım. Bu anlamda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, ülkemizin en gözde üretim merkezlerinden birisidir. Değerli sanayicilerimiz ve kıymetli çalışanlarımız ile Cumhuriyetimiz için üretmeye ve daha fazla üretmek için de gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bu mirası bırakan değerli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAYÜ Rektörü, Modern Türk Mutfağı Yarışmasından Ödülle Dönen Öğrencilerini Kabul Etti
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü, Modern Türk Mutfağı Yarışmasından ...
Rektör Karamustafa: "Cumhuriyet, Türk Milleti için en büyük kazanımlardan biridir"
YEREL HABERLER Rektör Karamustafa: "Cumhuriyet, Türk Milleti için en ...
Jandarma, kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma, kazaların önüne geçebilmek için ...
Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Avrupa'da ikinci mağlubiyetini aldı
Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ulaştı Yabancı oyuncuların çabaları yetmedi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'de 3 oyuncu çift hanelere ...
İnme riskini düşüren 3 önlem
YEREL HABERLER İnme riskini düşüren 3 önlem
Başkan Büyüksimitci: "Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitci: "Cumhuriyet ile Türk milleti ...
Başkan Büyükkılıç'tan sporculara öğütler Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Sağlık bizim olmazsa olmazımız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan sporculara öğütler Kayseri ...
BM Heyetinden AGÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER BM Heyetinden AGÜ’ye ziyaret
Özdoğan: "Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrimdir"
YEREL HABERLER Özdoğan: "Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk'ün ...
Erciyes'e kar yağdı
YEREL HABERLER Erciyes'e kar yağdı
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın 29 Ekim ...
Emre Demir'e Milli davet
YEREL HABERLER Emre Demir'e Milli davet
Amatörlere malzeme yardımı 93 kulübe malzeme yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Amatörlere malzeme yardımı 93 kulübe malzeme yardımı ...
Bellona Kayseri Renata'nın sözleşmesini feshetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Renata'nın sözleşmesini feshetti
Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor: 3-0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Artvin Hopaspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Artvin ...
EuroCup Women: Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Neve David Ramla: 86
YEREL HABERLER EuroCup Women: Bellona Kayseri Basketbol: 62 - Neve ...
Kayseri Basketbol - Neve David Ramla: 62-86
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol - Neve David Ramla: 62-86
Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeniden yargılanan 6 sanığın cezası değişmedi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeniden ...
CHP yürüyüşüne saldırı davasında 6 sanığa 6 yıl 3’er ay hapis cezası
YEREL HABERLER CHP yürüyüşüne saldırı davasında 6 sanığa 6 yıl 3’er ...
52 yıllık komşusunu taş atma meselesi için öldürmüş
YEREL HABERLER 52 yıllık komşusunu taş atma meselesi için öldürmüş
2021 Yılı 2. Bölge ASKOM Toplantısı Kayseri’de Yapıldı
YEREL HABERLER 2021 Yılı 2. Bölge ASKOM Toplantısı Kayseri’de ...
Gazilerden Başkan Yalçın'a teşekkür
YEREL HABERLER Gazilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.