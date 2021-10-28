En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı´nın yüksek noktalarına kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santime kadar ulaştı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-10-28 10:38:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.